Ebru Şancı: Kocamla balayında birbirimizden sıkıldık

Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Belçikalı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti.

Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin Bodrum'da dünyaya gelmişti.

Ebru Şancı, bugün katıldığı programda Alişan ve Buse Varol'un 2. balayı haberi ekranlara gelince eşiyle balayında yaşadıklarını anlattı. İşte Ebru Şancı'nın balayında yaşadıkları:

"'Biz balayında Maldivler'e gittik, birbirimizde çok sıkıldık. Ye, iç, yat bu ne! Bir de aç kaldım adam tabağa ıstakoz koymuş getirmiş sabah kahvaltısında. Ben onun nasıl yendiğini bile bilmiyorum. 'Git menemen' getir dedim. 'Burda yok, sahilde olduğumuz için hep deniz ürünleri var' dedi.

'BALAYI VICIK VICIK'

Kocama da kahvaltıda şampanya getirmiş, yanına da koymuş iki bin TL'lik faturayı. Bir kere zaten benim kocam alkol kullanmıyor.

Yani kısacası biz çok sıkıldık, balayı ne vıcık vıcık. Beş günün sonunda kaçtık."

'SİNİRLENİNCE BENİ HAVAYA KALDIRIP DUVARA YASLAR'

Öte yandan Ebru Şancı, "Eşimle çok kavga ederiz, ben pitbull gibiyimdir. Saldırmaya yer ararım, çok konuşurum. O da beni susturmak için havaya kaldırır duvara yaslar 'Sus artık, yeter' der.'" diyerek eşiyle sık sık kavga ettiğini de dile getirdi.

'DEVRE ARASINDA HAMİLE KALACAĞIM'

Ebru Şancı Alparslan Öztürk'ü (25) şu sözlerle anlatmaya devam etti: "Alparslan saha dışında da oyun peşinde. 25 yaşında adam alırsam böyle olur. Bir ara Pokemon peşinde koşuyorduk. Esenyurt'ta araba seyir halindeyken pokemon yakalamak istedi, kaza atlattık. Kocam çok da ağır biri. Bunu takımda nasıl 90 dakika oynatıyorlar bilemiyorum" dedi. İkiz kızları olan Ebru Şancı "Devre arası hamile kalacağım, üçüncü bebeği istiyoruz" dedi.

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım