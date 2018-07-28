İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.

MESUT ÖZİL MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı. Alman Futbol Birliği ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü. Bu olayın ardından Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı

Ebru Yaşar, bu haftaki köşesinde Mesut Özil’e karşı yapılan bu saldırıyı ele aldı:

Mesut Özil. Gencecik bir adam. Çok da başarılı.

Ailesinin doğduğu yer Türkiye, kendisinin doğduğu yer ise Almanya.

Dünyanın en önemli kulüplerinde oynuyor.

Ve Alman Milli takımında.

Derken bir gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışıyor.

Ve bütün Alman ırkçılar saldırmaya başlıyor.

Üstüne bir de Alman Milli takımı Dünya şampiyonasından elenince iyice hedef tahtasına oturtuluyor.

Sonunda dayanamadı Mesut ve artık Alman milli takımda oynamayacağını açıkladı.

Mesut’un bu tavrı ırkçı Almanların yüzüne çarpılmış bir tokattı aslında.

Ne kadar ikiyüzlü olduklarını gösteren bir ayna tuttu.

Kimi anladı, kimi anlamamazlığa getirdi.

Bu ırkçılar aslında Türkiye ve Sayın Erdoğan’a karşı ön yargılılar.

Acısını Mesut’tan çıkartıyorlar.” cümleleriyle anlattı.



