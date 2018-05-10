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ECB: Büyümede yavaşlama sinyalleri var

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aylık ekonomi bülteni yayımlandı

ECB: Büyümede yavaşlama sinyalleri var
Genel olarak önceki ECB toplantısındaki açıklamalara benzer ifadelerin  yer aldığı bültende, birkaç çeyrek süren beklenenden daha yüksek gelen büyümenin  ardından mart başındaki toplantıdan beri gelen bilgilerin, büyümenin sağlam ve  geniş tabanlı bir şekilde devam etmekle birlikte bir miktar yavaşladığına işaret  ettiği bildirildi.
 
Bültende, Euro Bölgesi’nin büyüme görünümünü çevreleyen risklerin  geniş ölçüde dengeli olduğu ancak artan korumacılık tehdidi de dahil olmak üzere  küresel faktörlerle ilgili risklerin daha belirgin hale geldiği belirtilen  bültende, şunlar kaydedildi:
  
"Euro Bölgesi ekonomisinin altta yatan gücü, enflasyonun orta vadede  hedefimiz olan yüzde 2’ye yakın fakat yüzde 2'nin hemen altındaki seviyeye  yakınsamasına yardımcı olacağına yönelik güvenimizi desteklemeye devam ediyor.
 
Ekonomik analiz ve parasal analizden gelen sinyaller temelinde Yönetim  Konseyi, enflasyon oranlarının yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli bir  yakınsamasını sağlamak için geniş miktarda parasal teşvike ihtiyaç duyulduğunu  doğruladı."


AA


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