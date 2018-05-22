Ece Erken, Alişan ve Buse Varol çiftini ziyaret etti
Son günlerin gözde çifti olan Alişan ve Buse Varol annesi ve kardeşinin iftar yemeğinde ağırlamıştı. Çifte bugün de misafir olarak Ece Erken konuk oldu
Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Ece Erken çiftin evini ziyaret etti ve Instagram'dan 'Yeni evlileri mekanlarında ziyarete geldik maşallah yemekler şahaneydi.' diyerek paylaşımda bulundu.
Alişan da aynı fotoğrafı paylaşarak 'Ayağınıza sağlık. Hediyen için teşekkürler canım... Bakıp bakıp duygulanıyorum' notunu düştü.