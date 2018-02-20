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Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın yorumcularından Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim'in ayrılık sürecinin en büyük tanığıydım" deyip ne var ne yoksa anlattı

20 Şubat 2018, Salı 11:48
Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı
Demet Şener ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesini konu alan Söylemezsem Olmaz ekibi, 16 yıl öncesini de andı. Ece Erken, "Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecine tanıklık ettim. Demet benim evimde kaldı." deyip Demet Akalın'ın yaşadığı zor günleri anlattı.


"EŞYALARINI KAPIYA ATTILAR"


Ece Erken sözlerine şöyle devam etti: "Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar.


"DEMET ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI"


Eşyaları kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı."

NELER OLMUŞTU?

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay ile bir dönem aşk yaşayan Demet Akalın ile dün bir mekanda pişti olmuştu.



Mekan çıkışı muhabirlerin ''Demet Hanım da içerideydi, selamlaştınız mı?'' sorusuna Demet Şener ''Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötür bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman 'merhabam' olmadı ki, şimdi 'merhaba' diyeyim. Eğer Demet'i görseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.'' cevabını vermişti.

''DUL VE İŞSİZ KALABİLİRDİM''


Demet Akalın'a da, Demet Şener'in sözleri hatırlatılınca şarkıcı ağır bir göndermede bulunmuştu: ''Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.'' 


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