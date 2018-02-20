Ece Erken, Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ın ayrılık sürecini anlattı



"EŞYALARINI KAPIYA ATTILAR"



"DEMET ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI"

NELER OLMUŞTU?

''DUL VE İŞSİZ KALABİLİRDİM''

Son dakika! Demet Şener'in avukatından Demet Akalın'a yanıt

Demet Şener ve İbrahim Kutluay 15 ay sonra birbirlerini teğet geçtiler

Elif Bayram

ile Demet Akalın'ın yıllar sonra polemiğe girmesini konu alan Söylemezsem Olmaz ekibi, 16 yıl öncesini de andı.ileın ayrılık sürecine tanıklık ettim. Demet benim evimde kaldı." deyip Demet Akalın'ın yaşadığı zor günleri anlattı.sözlerine şöyle devam etti: "Demet ile İbrahim birlikte yaşıyorlardı. Tam evleneceklerdi, Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın haberleri çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik, kapıyı açmadılar.Eşyaları kapıya attılar. Demet 1-2 hafta bende kaldı. Çok büyük üzüntü yaşadı."eski eşiile bir dönem aşk yaşayanile dün bir mekanda pişti olmuştu.Mekan çıkışı muhabirlerin ''da içerideydi, selamlaştınız mı?'' sorusuna''Ben Demet Akalın'ı hiç tanımıyorum, neden selam vereyim. Arkadaşım bile değil. Benim için nötür bir insan, ne tanırım ne ederim. Bu böyle bilindiği gibi değil, hayatımda hiçbir zaman 'merhabam' olmadı ki, şimdi 'merhaba' diyeyim. Eğergörseydim hiçbir tepkim olmazdı. Ne olacak ki hepimiz küçücük bir camiada yaşıyoruz. Herkesle karşılaşabiliriz. Aradan 16 yıl geçti, bırakın artık. Hayatta daha önemli şeyler var.'' cevabını vermişti.sözleri hatırlatılınca şarkıcı ağır bir göndermede bulunmuştu: ''Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene ben çoluklu çocuklu dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra.''