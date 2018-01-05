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Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

Alişan'ın yakın arkadaşı Ece Erken canlı yayında bombaları patlattı. Ece, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi. Eda barışmak için çok aradı." dedi

05 Ocak 2018, Cuma 16:09
Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı
Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan epeyce konuşulmuştu. Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söyledi. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş.

EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söyledi.



Alişan sunucu Esra Erol'un kardeşi, nişanlısı Eda Erol'dan Eylül'de ayrılmış, Kasım'da final yapan 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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