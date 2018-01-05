Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Alişan sunucu Esra Erol'un kardeşi, nişanlısı Eda Erol'dan Eylül'de ayrılmış, Kasım'da final yapan 'Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Evlenmek üzereykenile ayrılanepeyce konuşulmuştu.nın yeni yorumcusu, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söyledi. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş.Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söyledi.