Ece Erken ile babası alışveriş turunda

Geçen gün erken saatlerde İstinyePark'a gelen Noyan Erken ile kızı Ece Erken,
uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Ece Erken ve babasının, AVM'den ayrılırken neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan 6 Mayıs Pazar günü şarkıcı Alişan ile Buse Varol, Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
arasında sıcak bir diyalog yaşandı.
Ece Erken, Emine Erdoğan'ın
'ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE ECE'
kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.
Elif Bayram