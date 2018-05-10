Ece Erken ile babası alışveriş turunda



'ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE ECE'

Elif Bayram

Geçen gün erken saatlerde İstinyePark'a gelenuzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Ece Erken ve babasının, AVM'den ayrılırken neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan 6 Mayıs Pazar günü şarkıcı Alişan ile Buse Varol, Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğünde çiftin yakın arkadaşıarasında sıcak bir diyalog yaşandı.kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.