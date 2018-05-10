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Ece Erken ile babası alışveriş turunda

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' magazin programında yorumculuk yapan Ece Erken, babası Noyan Erken ile beraber İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı

Ece Erken ile babası alışveriş turunda
Geçen gün erken saatlerde İstinyePark'a gelen Noyan Erken ile kızı Ece Erken, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Ece Erken ve babasının, AVM'den ayrılırken neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan 6 Mayıs Pazar günü şarkıcı Alişan ile Buse Varol, Swissotel'de gerçekleşen düğünle evlendi. Düğünde çiftin yakın arkadaşı Ece Erken ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan arasında sıcak bir diyalog yaşandı.


'ALİŞAN'I EVLENDİRİYORUZ, SIRA SENDE ECE'


Ece Erken, Emine Erdoğan'ın kendisine "Alişan'ı evlendiriyoruz, artık sıra sende" dediğini söyledi.

Emine ErdoÄan'dan Ece Erken'e: SÄ±ra sende


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