Ece Erken'in oğlu Eymen'e şoke eden yorum



"ÇOCUK ŞİŞMİŞ"

İŞTE O YORUMLAR:

Büşra Kamış

Instagram'ın aktif kullanıcılarından, katıldığı bir televizyon programında oğlu Eymen'in kendisini izlediği fotoğrafı hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Ece Erken'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi fakat bir takipçisinin mesajı 'Pes!' dedirtti."Eymen annesini görünce" notuyla paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi, Çocuk şişmiş biraz spor yaptırın" yorumu geldi. Ece Erken de "Sen kendine bak amca o bebek daha kilo verir alır!" diyerek mesaja tepki gösterdi.