Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ece Erken'in oğlu Eymen'e şoke eden yorum

Sunucu Ece Erken'e Instagram'dan şaşırtan bir mesaj geldi

06 Mayıs 2018, Pazar 18:03
Ece Erken'in oğlu Eymen'e şoke eden yorum
Posta.com.tr

Instagram'ın aktif kullanıcılarından Ece Erken, katıldığı bir televizyon programında oğlu Eymen'in kendisini izlediği fotoğrafı hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Ece Erken'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi fakat bir takipçisinin mesajı 'Pes!' dedirtti.


"ÇOCUK ŞİŞMİŞ"

"Eymen annesini görünce" notuyla paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi, Çocuk şişmiş biraz spor yaptırın" yorumu geldi. Ece Erken de "Sen kendine bak amca o bebek daha kilo verir alır!" diyerek mesaja tepki gösterdi.



İŞTE O YORUMLAR:


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yasemin Allen, takipçilerinin diline düştü

Yasemin Allen, takipçilerinin diline düştü
Orhan Gencebay: Tabii ki halkımızın oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım

Orhan Gencebay: Tabii ki halkımızın oylarıyla hangi hükümet varsa ben ona saygı duyarım
Alara Bozbey'in yeni aşkı kim?

Alara Bozbey'in yeni aşkı kim?
Çocuklar Duymasın 39. bölümde yerli zeka robotu hünerlerini sergileyecek

Çocuklar Duymasın 39. bölümde yerli zeka robotu hünerlerini sergileyecek
Ünlülerin inanılmaz değişimi

Ünlülerin inanılmaz değişimi
Oyuncu İbrahim Büyükak bugün psikolog Nurdan Beşen ile evleniyor

Oyuncu İbrahim Büyükak bugün psikolog Nurdan Beşen ile evleniyor
Buse Varol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Alişan'la evleniyor...

Buse Varol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Alişan'la evleniyor...
Ünlülerin keşfedilme hikayeleri

Ünlülerin keşfedilme hikayeleri
Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)

Alişan, Buse Varol'u baba evinden davul-zurnayla çıkardı (İşte ilk fotoğraflar)
Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı

Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı
Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü bebeğinden ilk fotoğraflar paylaşıldı

Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü bebeğinden ilk fotoğraflar paylaşıldı