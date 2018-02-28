Ece Erken'in oğlunu cinsel istismara karşı eğittiği video, 2,5 Milyon izlendi



"BEN EVLADIMA BU EĞİTİMİ VERECEĞİM"

Ece Erken yeniden anne olmak istediğini bu fotoğrafla duyurdu

Ece Erken'le birlikte görüntülenen Nazım Torbaoğlu'nun Amerika'da bir çocuğu varmış! (Ece Erken çıldırdı!)

Ece Erken ile samimi şekilde görüntülenen Nazım Torbaoğlu meğer evliymiş

Elif Bayram

Sunucuoğlucinsel istismara karşı nasihatlerde bulunduğu videoyu sosyal medyadan 2,5 milyon kişi izledi.Ece Erken, çok sayıda yorum ve beğeni alan videosuna şu notu düştü:"Geçen sene TRT1 de canlı yayında programımda pedagogumuzla birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Aslında çocuklarımıza 3 yaşından itibaren vermemiz gereken bir eğitim.Keşke bu eğitimi vermek zorunda kalmasak, kimi zaman öz babasından bile sakınmamız gereken bir durum olmasa,bu sapkınlıkları hiç yaşamasak. Keşke işin özü bu sapıklar hiç yaşamasa! Ben evladıma elimden geldiğince bu eğitimi vermeye çalışacağım."