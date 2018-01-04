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Ece Erken, kızları öldürülen anneyi dinleyince ağlayarak stüdyoyu terk etti

Maltepe'de 2 çocuğu babaları tarafından öldürülen acılı annenin sözlerini dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Ece Erken, ağlayarak stüdyoyu terk etti

04 Ocak 2018, Perşembe 18:02
Ece Erken, kızları öldürülen anneyi dinleyince ağlayarak stüdyoyu terk etti
Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş ve sözleriyle tüm Türkiye'yi acıya boğmuştu.

PROGRAM YORUMCULARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında da duygusal anlara neden oldu.



Çocuklarını kaybeden acılı annenin sözleri, program yorumcularını da gözyaşlarına boğdu.

Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştuSon dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

ECE ERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ

Kendisi de anne olan Ece Erken, daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.



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