Ece Erken, kızları öldürülen anneyi dinleyince ağlayarak stüdyoyu terk etti

PROGRAM YORUMCULARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Son dakika! Maltepe'de çocukları öldürülen anne konuştu

ECE ERKEN STÜDYOYU TERK ETTİ

Çiğdem Saltık

'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş ve sözleriyle tüm Türkiye'yi acıya boğmuştu.O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında da duygusal anlara neden oldu.Çocuklarını kaybeden acılı annenin sözleri, program yorumcularını da gözyaşlarına boğdu.Kendisi de anne olan Ece Erken, daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.