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Ece Seçkin açıkladı: Hizmetçi annesiyle ağlamış

Popçu Ece Seçkin’in Gayrettepe’deki villasına 1 Mart’ta hırsız girmişti. Kar maskeli 2 kişi, Ece Seçkin’in annesi Lale Seçkin’in ellerini ve ayaklarını bağlamış, ölümle tehdit etmişti. Çalınan eşyalar bir konteynırda bulunmuştu

Ece Seçkin açıkladı: Hizmetçi annesiyle ağlamış
Ece Seçkin, 500 bin lira değerindeki mücevherleri ile dünyada sadece 19 kişide olan Osmanlı padişah ve ulemalarının biblolarının olduğu özel koleksiyonu dün teslim aldı. Şüphelilerden Levani T. ile Nona K. gözaltına alındı.



Bu biblolar servet değerinde.​


ŞÜPHELİLERİ İZLEDİ


Levani T.’nin anahtarı, Ece Seçkin’in komşusunda hizmetçilik yapan Nona K.’dan temin ettiği anlaşıldı. Ece Seçkin, “Annem ipleri gevşetmeyi başarmış ve komşuya gitmiş. Onu çözüp kurtarma numarası yapan temizlikçi kadının ta kendisi. Birlikte ağlamışlar üstelik. Çok ucuz atlattık” diye konuştu.

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