Ece Seçkin açıkladı: Hizmetçi annesiyle ağlamış



ŞÜPHELİLERİ İZLEDİ

Şarkıcı Ece Seçkin'in villasını soyanlar adliyeye sevk edildi

İdil Janet Demiray

, 500 bin lira değerindeki mücevherleri ile dünyada sadece 19 kişide olan Osmanlı padişah ve ulemalarının biblolarının olduğu özel koleksiyonu dün teslim aldı. Şüphelilerden Levani T. ile Nona K. gözaltına alındı.Bu biblolar servet değerinde.​Levani T.’nin anahtarı, Ece Seçkin’in komşusunda hizmetçilik yapan Nona K.’dan temin ettiği anlaşıldı. Ece Seçkin, “Annem ipleri gevşetmeyi başarmış ve komşuya gitmiş. Onu çözüp kurtarma numarası yapan temizlikçi kadının ta kendisi. Birlikte ağlamışlar üstelik. Çok ucuz atlattık” diye konuştu.