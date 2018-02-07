Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip

Popçu Ece Seçkin 2.5 yıldır pilot Çağrı Terlemez ile aşk yaşıyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 07:22
Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip
Hayatının yol gözlemekle geçtiğini söyleyen Ece Seçkin Instagram’da yaptığı paylaşımda o sırada görev başında olan sevgilisine şöyle seslendi:

“Havada karada her yerde gözüm üstünde. Hadi yine iyisin. Az kalmış, 4 buçuk saatçik.”



Ece Seçkin ve sevgilisi Çağrı Terlemez...


 

ECE SEÇKİN'İN YOK ARTIK DEDİRTEN DEĞİŞİMİ


Ece Seçkin geçen günlerde de geçirdiği değişimle gündeme gelmişti. İşte Ece Seçkin'in 2012'den bu yana geçridiği değişimi gözler önüne seren fotoğrafı...




Karabüklü hayranları konsere geç kalan Ece Seçkin'i protesto ettiKarabüklü hayranları konsere geç kalan Ece Seçkin'i protesto etti
Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimiEce Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi
Derya Uluğ ve Ece Seçkin'in sevgilileri tanıştıDerya Uluğ ve Ece Seçkin'in sevgilileri tanıştı
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Serdar Ortaç: Karım canıma okur

Serdar Ortaç: Karım canıma okur
Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasındaki küslük bitti

Ajda Pekkan ile Bülent Ersoy arasındaki küslük bitti
Demet Akalın'ın kızı Hira'ya 6 bin TL'lik pasta

Demet Akalın'ın kızı Hira'ya 6 bin TL'lik pasta
Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm

Ufak Tefek Cinayetler 15. bölüm
Neslihan'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Neslihan'dan iddialara fotoğraflı yanıt
Dünya yıldızları leopar deseninden vazgeçemiyor

Dünya yıldızları leopar deseninden vazgeçemiyor
Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'yle boy farkını kapatmak isterken rezil oldu

Derya Tuna, müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'yle boy farkını kapatmak isterken rezil oldu

Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?)

Hakan Sabancı ile Hadise birlikte mi? (O görüntüler onlara mı ait?)
Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı

Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı
Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)

Ünlü isimler Cem Karaca albümünde buluştu (Merhaba Gençler 2018)
Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı izleyenleri şaşkına çevirdi

Tarık Mengüç'ün oğlunun dansı izleyenleri şaşkına çevirdi