Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip

ECE SEÇKİN'İN YOK ARTIK DEDİRTEN DEĞİŞİMİ

Karabüklü hayranları konsere geç kalan Ece Seçkin'i protesto etti

Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi

Derya Uluğ ve Ece Seçkin'in sevgilileri tanıştı

Elif Bayram

Hayatının yol gözlemekle geçtiğini söyleyenInstagram’da yaptığı paylaşımda o sırada görev başında olan sevgilisine şöyle seslendi:“Havada karada her yerde gözüm üstünde. Hadi yine iyisin. Az kalmış, 4 buçuk saatçik.”geçen günlerde de geçirdiği değişimle gündeme gelmişti. İşte Ece Seçkin'in 2012'den bu yana geçridiği değişimi gözler önüne seren fotoğrafı...