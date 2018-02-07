Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip

Hayatının yol gözlemekle geçtiğini söyleyen Ece Seçkin Instagram’da yaptığı paylaşımda o sırada görev başında olan sevgilisine şöyle seslendi: “Havada karada her yerde gözüm üstünde. Hadi yine iyisin. Az kalmış, 4 buçuk saatçik.” Ece Seçkin ve sevgilisi Çağrı Terlemez... ECE SEÇKİN'İN YOK ARTIK DEDİRTEN DEĞİŞİMİ Ece Seçkin geçen günlerde de geçirdiği değişimle gündeme gelmişti. İşte Ece Seçkin'in 2012'den bu yana geçridiği değişimi gözler önüne seren fotoğrafı... Karabüklü hayranları konsere geç kalan Ece Seçkin'i protesto etti Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi Derya Uluğ ve Ece Seçkin'in sevgilileri tanıştı