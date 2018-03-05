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Ece Seçkin'in annesini hırsızlar öldürecekti

Popçu Ece Seçkin’in, Gayrettepe’deki villasına 1 Mart’ta hırsız girdi

05 Mart 2018, Pazartesi 07:00
Ece Seçkin'in annesini hırsızlar öldürecekti
Kar maskeli kişiler giriş katının altını üstüne getirirken Ece Seçkin’in annesi Lale Seçkin bu sırada eve geldi. Hırsızlar anne Lale Seçkin’i saçlarından tutup sürükleyerek ikinci kata çıkardı.


BAYILMA NUMARASI YAPTI


El ve ayaklarını bağlayıp bıçakla şöyle tehdit ettiler:

“Bağırırsan öldürürüz.” Ağız ve burnunu bantla kapattıkları Lale Seçkin’in yüzüne bayıltıcı sprey sıktılar. Lale Seçkin bayılmış gibi yaparak ölümden kurtulduğunu söyledi.
 

ANAHTAR KOPYALANMIŞ


Hırsızlar bu süre içinde evdeki değerli eşyaları topladı. Olayı duyunca gözyaşları içinde eve koşan Ece Seçkin şu açıklamayı yaptı: “Annemi öldürmeye teşebbüs etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucu durum ortaya çıktı. Evin anahtarı 4 ay önce karşı villada çalışan yabancı uyruklu kadın tarafından kopyalanmış. O kişi akrabalarını bizim eve yağma yapmak üzere yönlendirmiş. Eşyalarımız bir konteynırda bulundu. Kadının akrabası olayı itiraf etti. Diğer 2 şüpheli aranıyor.”


Ece Seçkin’in annesi Lale Seçkin’in durumu iyi...

*Ece Seçkin de 2016’da evinin balkonuna tırmanan sapkın hayranı yüzünden korku dolu günler yaşamıştı.

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