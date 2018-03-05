Ece Seçkin'in annesini hırsızlar öldürecekti



BAYILMA NUMARASI YAPTI

ANAHTAR KOPYALANMIŞ

Ece Seçkin'in evine hırsız girdi

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Ece Seçkin'den sevgiliye sıkı takip

Elif Bayram

Kar maskeli kişiler giriş katının altını üstüne getirirkenannesibu sırada eve geldi. Hırsızlar anne Lale Seçkin’i saçlarından tutup sürükleyerek ikinci kata çıkardı.El ve ayaklarını bağlayıp bıçakla şöyle tehdit ettiler:“Bağırırsan öldürürüz.” Ağız ve burnunu bantla kapattıklarıyüzüne bayıltıcı sprey sıktılar. Lale Seçkin bayılmış gibi yaparak ölümden kurtulduğunu söyledi.Hırsızlar bu süre içinde evdeki değerli eşyaları topladı. Olayı duyunca gözyaşları içinde eve koşanşu açıklamayı yaptı: “Annemi öldürmeye teşebbüs etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucu durum ortaya çıktı. Evin anahtarı 4 ay önce karşı villada çalışan yabancı uyruklu kadın tarafından kopyalanmış. O kişi akrabalarını bizim eve yağma yapmak üzere yönlendirmiş. Eşyalarımız bir konteynırda bulundu. Kadının akrabası olayı itiraf etti. Diğer 2 şüpheli aranıyor.”