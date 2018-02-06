Ece Turhan'a rekor tazminat... Ölü şirketi 'diriltecekler'

Melih Gökçek istifa ederken ağlayan Kültür Etkinlikleri Genel Müdürü görevden alındı
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ece Turhan, 22 Ocak 2009’da Taksim İstiklal Caddesi’nde yürürken AFM İşhanı’nın 5’inci katındaki inşaat çalışması sırasında düşen 250 kilogram ağırlığındaki sürgülü pencere camının altında kaldı. 3,5 ay yaşam mücadelesi veren, 22 ameliyat geçiren Ece Turhan’ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Ailenin avukatı, bina sahibi Sifisan Sinemacılık, işletmeci AFM Filmcilik, tadilatı yapan Adayön İnşaat Mimarlık Ltd. Şirketi ile pencerenin imalat ve montajını yapan Atak Aliminyum Şirketi’ne Ece Turhan için 500 bin, babası İhsan Turhan ile annesi Dilek Turhan için 250’şer bin, teyzesi İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat davası açtı.