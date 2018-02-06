Ece Turhan'a rekor tazminat... Ölü şirketi 'diriltecekler'

DAVA 8 YIL SÜRDÜ

İHYA DAVASININ SONUCU BEKLENECEK

Erdinç Şahin

Düşen camın montajında teknik hataların olduğu anlatılan bilirkişi raporunda, “Düşme nedeni tamamen imalat ve montaj hatasından kaynaklanmıştır.Projesiz, onaysız ve sadece iskele ruhsatı ile yapılan güçlendirme ve tadilat çalışması sırasında montajı yapılan sürgülü pencere camı, insanların yaralanmasına neden olmuştur. Düşen sürgülü pencere camının boyutlandırması hatalıdır. Camın düşmesine engel olacak ilave bir güvenlik önlemi yoktur” denildi.8 yıldır süren davanın sonunda mahkeme Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.Mahkemenin kararı istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi, davalılar arasındaki’te kapandığını belirterek, 15 Kasım 2017’de ihya davası açılması için dosyasının usulden bozulmasına karar verdi. Limited şirketler kapatıldıktan sonra borçların ortaya çıkması halinde Asliye Ticaret Mahkemelerinden şirketin canlandırılması, bir başka ifadeyle şirketin ihyası bir davayla talep edilebiliyor.Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında davacı’ın ailesinin avukatı, Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ihya davası açtıklarını ve davanın halen devam ettiğini belirtti. Mahkeme ihya davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.