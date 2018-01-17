Ecem Balcı için özel ekip kuruldu

ANNENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

OKULUNDA DALGA MI GEÇTİLER?

‘YA ÇIKIP GELSE?’

EN SON ANNESİNİN SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Utku Küçüksu

'de kanser tedavisi gören kızı’nın kaybolmasının ardından intihar eden Esra Ercömert’in cansız bedeni bulundu. 5 Ocak’tan beri haber alınamayan Ecem’i ise polisin kurduğu özel ekip aramaya başladı.Kocaeli Gölcük’te kanser tedavisi gören 17 yaşındaki kızı Ecem Balcı’nın kaybolmasının ardından canına kıyan Esra Ercömert’in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evden ayrıldığı 5 Ocak’tan beri izi bulunamayan Ecem’i ise polisin kurduğu özel ekip aramaya başladı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile genç kızın telefon kayıtları incelemeye alındı. Öte yandan iki kişilik özel ekip ise Ecem’in yakın arkadaşlarıyla görüşüp bilgi alacak.Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre polis, Ecem’in Gölcük Tersane Komutanlığı’nda teknisyen olarak çalışan babası Gökhan Balcı’yla da görüştü. Kemoterapi gören Ecem’in dökülmeye başlayan saçlarını kestiği ve o dönem okuduğu lisedeki bazı öğrencilerin kendisiyle “İlgi çekmeye çalışıyor” diyerek dalga geçtiği öne sürüldü. Ecem bunun üzerine sosyal medya hesabından “Burada kimseye şov yapmıyorum, ilgi çekmeye çalışmıyorum. Kimin ne düşündüğü pek ilgilendirmiyor ama bu aldığım ikinci darbe” yazdı. Ecem’in eski okulunun müdürü Şafak Kılıç, genç kızla alay edildiği iddialarını reddetti. Kılıçdedi.Ecem’in amcası Hakan Balcı ise Esra Ercömert’in intiharına anlam veremediğini belirtti: “Şoktayız. Neden yaptı anlayamıyoruz. Ecem çıkıp gelse ne olacak? Umarız Ecem en kısa zamanda sağ salim bulunur ve evine geri döner. Bir başka acıyı daha yaşamak istemiyoruz.” Amca Hakan Balcı, Ecem’in babasıyla olan ilişkisinin iyi olduğunu, aralarında herhangi bir sorun bulunmadığı da söyledi.Sabah'ta yer alan habere göre genç kız en son, annesinin sevgilisi olduğu öne sürülen Süleyman Kara ile buluştu. Ecem kaybolmadan önce erkek arkadaşına "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu. Zengin olduk." mesajını gönderdi.Mesajında Kara ile buluşacağını yazan Ecem'den bir daha haber alınamadı. Tarihi eser kaçakçılığından aranan Kara tutuklandı. Evde 25 gram esrar, 4 eski tabanca ele geçirildi.Genç kızın babası Gökhan Balcı ise, "Mahkeme kızımın velayetini anneye verdiği halde 12 yaşına kadar ben büyüttüm. Annesinin bir yıldır Süleyman Kara ile ilişkisi varmış. Kara ifadesinde Ecem'i görmediğini anlatmış. Ama Ecem'in yazdığı son mesajlar, en son onunla görüştüğünü gösteriyor" dedi.