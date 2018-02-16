Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?

Son dakika haberi... Ocak 2018 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birden bire ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Herkes Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu? Nasıl öldürüldü? Diye sormaya başlarken bugünde korkunç bir haber geldi. Ecem Balcı'yı öldüren kişinin annesinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Katilinin ifadesi cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Baba Gökhan Balcı'nın açıklamaları ise kan dondurdu. 
 

Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?
Vahşice katledilen Ecem Balcı'nın katili kim olduğu ortaya çıktı. Ormanlık alanda diri diri gömülen Ecem Balcı'nın katili annesinin sevgilisi Süleyman Kara olduğu ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin adeta kanını donduran Ecem Balcı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri aktarıyoruz. Balcı'nın babası Gökhan Balcı korkunç cinayetle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu işte detaylar. Gözaltına alınan katil Süleyman Kara'nın ifadesi ise adeta tüyleri ürpertti. Cinayeti bakın nasıl işlemiş.


ECEM KAYBOLDUKTAN SONRA ANNESİ İNTİHAR ETMİŞTİ

Gölcük’te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak’ta gittiği Kandıra’nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert’in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem’i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara’nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara’nın Ecem’in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara’nın ifadesini aldı.


ECEM'İN CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Ecem’i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara’yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet’e getirdi.

Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı’nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı’nın öldürüldükten sonra Gölcük’ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.

ECEM'İN KATİLİ SÜLEYMAN KARA KİMDİR? KORKUNÇ İFADELER

Ecem’in kaybolması olayı ile ilgisi olduğu belirlenen Sülayman K. tekrardan ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Daha öncede mobese kameralarında Süleyman K.’nın otomobil ile Ayvazpınar yolunda seyir halinde olduğunu fark eden ekipler Süleyman K.’nın sorgusunu derinleştirdi. Sorguda cinayeti itiraf eden Süleyman K. Ecem’in cesedini gömdüğü yeri söyledi. 

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