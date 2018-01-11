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Eczacının dolandırılma anı kamerada

Bursa'nın İznik ilçesinde bir dolandırıcı, girdiği eczanede kalfayı dolandırdı. Dolandırılma anını güvenlik kamerası kaydetti

11 Ocak 2018, Perşembe 22:36
Eczacının dolandırılma anı kamerada
Mehmet T. sahte ismini kullanan dolandırıcı, eczaneden içeri girerek, eczacı kalfası M.T'ye Bursa'da bir lisede matematik öğretmenliği yaptığını söyledi.

SÜREKLİ KONUŞARAK DİKKATİNİ DAĞITTI


Kendisinden geçen çarşamba günü ilaç aldığını, 200 TL verdiğini, ancak eksik ödeme aldığını ileri süren dolandırıcı, 145 TL para üstü istedi. M.T'nin mantıklı düşünmesine mani olmak için sürekli konuşan dolandırıcı, bir sıkıntı olursa kendisini aramaları için bir de telefon numarası bıraktı.

TELEFON NUMARASINI ARADI ANCAK...


M.T. kasadan 145 TL'yi verdi. Dolandırıcı ise parayı alıp kayıplara karıştı. Daha sonra durumdan şüphelenen M.T dolandırıcın bıraktığı telefon numarasını aradı.

M.T, karşı tarafın yanlış numara demesinin ardından polise müracaat etti. Polis, eczanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, dolandırıcının peşine düştü.


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