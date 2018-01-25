Ed Sheeran köyden 4 ev aldı

Cansu Taşkın'ın pozuna Kadir Çöpdemir'den yorum
İngiliz müzisyen Ed Sheeran, kendi mülkünü tasarlamak için kolları sıvadı. Bir çiftlik evine sahip olmak isteyen şarıcı, İngiltere'nin doğu bölgesindeki Sufflok'ta beğendiği arazideki 4 evi birden satın aldı. Evleri yıkıp bölgeye hayalindeki çiftlik evini yapmak isteyen Ed Sheeran milyon dolarları gözden çıkardı.
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