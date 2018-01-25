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Ed Sheeran köyden 4 ev aldı

İngiliz müzisyen Ed Sheeran, kendi mülkünü tasarlamak için kolları sıvadı. Bir çiftlik evine sahip olmak isteyen şarıcı, İngiltere'nin doğu bölgesindeki Sufflok'ta beğendiği arazideki 4 evi birden satın aldı. Evleri yıkıp bölgeye hayalindeki çiftlik evini yapmak isteyen Ed Sheeran milyon dolarları gözden çıkardı.

Ed Sheeran köyden 4 ev aldı
Kazandıklarını lüks malikanelere ya da yatlara hatta uçaklara yatıran ünlüler artık sıradan geliyor. Ama bu kez Şarkıcı Ed Sheeran, sesiyle kazandığı paranın büyük bölümünü bir köye yatırdı.

Müziğiyle ortalığı kasıp kavuran şarkıcı Ed Sheeran hayalindeki çiftlik evi için harekete geçti.

Bir süre önce Cherry Seaborn ile nişanlanan İngiliz şarkıcı emlak portföyüne sessiz ve sakin bir Suffolk Köyü'nde yan yana dört tane evi de kattı.


MİLYON DOLARLARI GÖZDEN ÇIKARDI


Köydeki ilk evini 2012 yılında satın alan Ed Sheeran'ın bu hamlesi üzerine köy şarkıcının adıyla anılmaya başlandı.

Genç şarkıcının bu yatırımları köyde yaşayanları da mutlu etti. Köyün sakinleri "Ed çok tatlı ve dost canlısı biri" diyerek ünlü şarkıcının aralarına katılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.



Bir çiftlik evine sahip olmak isteyen şarıcının köydeki evleri yıkıp bölgeye hayalindeki çiftlik evini yapmak istediği ve bunun için milyon dolarları gözden çıkardığı konuşuluyor.


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