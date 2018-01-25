Ed Sheeran köyden 4 ev aldı



MİLYON DOLARLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Can Hakman

Kazandıklarını lüks malikanelere ya da yatlara hatta uçaklara yatıran ünlüler artık sıradan geliyor. Ama bu kez Şarkıcısesiyle kazandığı paranın büyük bölümünü bir köye yatırdı.Müziğiyle ortalığı kasıp kavuran şarkıcıhayalindeki çiftlik evi için harekete geçti.Bir süre önceile nişanlanan İngiliz şarkıcı emlak portföyüne sessiz ve sakin birKöyü'nde yan yana dört tane evi de kattı.Köydeki ilk evini 2012 yılında satın alanın bu hamlesi üzerine köy şarkıcının adıyla anılmaya başlandı.Genç şarkıcının bu yatırımları köyde yaşayanları da mutlu etti. Köyün sakinleri "Ed çok tatlı ve dost canlısı biri" diyerek ünlü şarkıcının aralarına katılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.Bir çiftlik evine sahip olmak isteyen şarıcının köydeki evleri yıkıp bölgeye hayalindeki çiftlik evini yapmak istediği ve bunun için milyon dolarları gözden çıkardığı konuşuluyor.