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Eda Erol hem dizide hem de filmde oynayacak

Alişan ile evlilik yolundayken olaylı bir şekilde ayrılan Eda Erol hem dizi hem de filmde oynayacak 

17 Ocak 2018, Çarşamba 09:42
Eda Erol hem dizide hem de filmde oynayacak
Alişan'la evlilikten dönen Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, oyunculukta kariyer yapmayı planlıyordu. Eda Erol sonunda amacına ulaştı!


KARİYERİNİ MENAJERİNE EMANET ETTİ


Aynı zamanda sunucu Esra Erol'un da kardeşi olan Eda Erol, daha önce Kanal 7'de bir dizide kamera karşısına geçmişti. Şu günlerde kariyerini emanet ettiği menajeri Selçuk ile oyunculuk tekliflerini değerlendiren Eda Erol, dün bir film anlaşması yaptı.



İKİ ANLAŞMAYA BİRDEN İMZA ATTI


Eda Erol Metronom Film Yapım'la kod adı "Güneş Çarpması" olan film için anlaşma imzaladı. Son dönemlerde spora ağırlık veren ve fit bir fiziğe kavuşan Eda Erol'un ayrıca başka bir yapım şirketi ile de dizi anlaşması yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.


NE OLMUŞTU?


Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi. 

Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.

Alişan şimdi Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Buse Varol ile aşk yaşıyor. 


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