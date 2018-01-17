Eda Erol hem dizide hem de filmde oynayacak



KARİYERİNİ MENAJERİNE EMANET ETTİ



İKİ ANLAŞMAYA BİRDEN İMZA ATTI



NE OLMUŞTU?

Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı

Elif Bayram

evlilikten dönenn kardeşi, oyunculukta kariyer yapmayı planlıyordu. Eda Erol sonunda amacına ulaştı!Aynı zamanda sunucuda kardeşi olandaha önce Kanal 7'de bir dizide kamera karşısına geçmişti. Şu günlerde kariyerini emanet ettiği menajeri Selçuk ile oyunculuk tekliflerini değerlendiren Eda Erol, dün bir film anlaşması yaptı.Metronom Film Yapım'la kod adı "Güneş Çarpması" olan film için anlaşma imzaladı. Son dönemlerde spora ağırlık veren ve fit bir fiziğe kavuşan Eda Erol'un ayrıca başka bir yapım şirketi ile de dizi anlaşması yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ve Alişan 29 Haziran'da nişanlandı. Kasım ayında evlenmeyi planlayan çift eylül ayında yollarını ayırdı. Alişan ve Eda Erol'un ayrılığı hakkında iki tane iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri çiftin, Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu'yu unutamadığı için ayrıldıklarıydı. Diğeri de Eda Erol'un oyuncu olmak istemesi ve Alişan'ın buna izin vermemesiydi.Öte yandan Eda Erol'un Alişan ile birlikteyken defalarca yüzük attığını ve Alişan'ın da en son canına tak edip ayrılık kararı aldığı da konuşulanlar arasında.Alişan şimdi Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Buse Varol ile aşk yaşıyor.