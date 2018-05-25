Esra Erol'da programında stüdyo şefi olan Eda Gök Albayrak, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı. Eda Gök Albayrak kendisini en yakın arkadaşı , evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatan eşinden önceki gün tek celsede boşandı.

Eda Gök ve Emrah Albayrak

Hal böyle olunca olay magazin gündeminin ortasına adeta bomba gibi düştü. Magazin programlarında, sosyal medyada sık sık konuşulan bu konuyu bir de Habertürk yazarı Esin Övet kaleme aldı. İşte o yazı...

Esra Erol’un programında stüdyo şefi, aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni olan Eda Gök, yıllardır evli olduğu eşi tarafından aldatılıp önceki gün boşanıyor. Eşi Emrah Albayrak aynı programda stüdyo şefi. Ve Albayrak, Gök’ü aynı programda yıllardır çalışan solist Burcu Senem Ünsal’la aldatıyor. Ünsal evli ve 2 çocuk annesi.

Burcu Sinem Ünsal

Vallahi bilmece gibi. Ama çok zorlanmamış belli ki Emrah Albayrak ve Burcu Senem Ünsal. Çünkü içinde oldukları programda bu tarz konular sıkça yaşanıyor, sanırım çok etkilendiler. Yıllardır evlilik programları için “Senaryo bunların hepsi, kurgulanıyor” filan deniyordu ya, ben en çok ona takıldım. Meğer senaryo, kurgu kendi içlerinde gizliden gizliye yaşanıyormuş da başrol oyuncularının haberi yokmuş.

Esra Erol dahil herkes şoktaydı. Vallahi ben bile şoke oldum. Eda’ya çok üzüldüm. Çünkü birlikte tatillere gittikleri, birbirlerinin evlerine girip çıktıkları bir taraftan geliyor en büyük darbe. En acısı, en fenası da bu zaten.

Eda Gök Albayrak ve Emrah Albayrak çiftinin Arya adında bir kızı var.





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