Esra Erol'da programında stüdyo şefi olan Eda Gök Albayrak, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı.

Eda Gök Albayrak kendisini en yakın arkadaşı , evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatan eşinden tek celsede boşandı.

Burcu Sinem Ünsal ve ailesi

ESRA EROL: EDA BANA SESİM OL DEDİ

O konu benim dışımda. Eda bana "Ben konuşamayacağım benim sesim ol" dediğinde onun söylemek istediği her şeyi onun iddialarını canlı yayında dile getirdim. Mahkemede de tek celsede boşanma gerçekleşti. Bundan sonrası için maalesef olay yargıya taşındığı için konuşmuyoruz. Oradaki herkes neredeyse herkes benim şirketimde çalışan tüm personeller arkadaşlık, akraba bağı olan insanlar. Bir aile şirketi gibiyim. Yaralanıyorsunuz. Eda ile atlatacağız Allah'ın izniyle.



