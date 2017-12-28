Eda Karaytuğ'dan muhteşem konser (Akif Beki'nin nişanlısı Eda Karaytuğ kimdir?)



EDA KARAYTUĞ KİMDİR?

Eda Karaytuğ'dan Masum Aşk

Elif Bayram

geçen akşam Fulya Sanat Merkezi’nde konser verdi. “Tatlı bir heyecan içindeyim” diye konuştu. Eda Karaytuğ’u izleyenler arasında, şarkıcı İsmail Özkan ile eşi Esra Özkan, söz yazarıda vardı.Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısı olanOsmanlı-Türk Makam müziği ve Geleneksel Halk müziği teori- solfej ve repertuvar eğitimini Adana Belediye Konservatuarı’nda tamamladı.Klasik makam müziğinde üslup-tavır örneklerinin yanısıra özellikle serbest ritimli formlar ve makamsal gazel konusunda çalıştı. Türkiye’de bu alanda ustalık gösterebilen kadın vokal olma özelliğine sahip.1990 yılındakurumunda bant yapma hakkını elde eden Eda Karaytuğ, televizyon programlarının yanısıra Uluslararası konserlerde Türkiye’yi temsil ediyor. Mısır, Katar, Türkmenistan, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, Yunanistan ve daha birçok ülkede solo konserler verdi.Türkiye’de ve yurtdışında yapılan özel albüm çalışmalarına katkı sunuyor. Türkiye özel televizyon kanalı ‘Kanal 7’ ekranında canlı performans olarak yayımlananTürkiye yazarlar birliği tarafından da en iyi TV- Müzik programı ödülüne layık görüldü.2009 yılında yayımlanmış ilk solo albümüile Türk Makam müziği ve geleneksel müziğinin yanısıra köklerinin geldiği aile mirası “Arapça” dilinde eserlere de yer verdi. 2017 yılında çıkarmış olduğuAlbümü ise Arapça, Azerice, Rumca, Boşnakça gibi farklı dillerde eserleri dinleyicinin beğenisine sundu. Eda Karaytuğ 1990’lı yıllarda İstanbul Fasıl topluluğu ile “Fasıl geleneği icrasına” katkıda bulundu. Türkiye’nin çok kültürlü müzik mirasını dillendiren kadın müzik hareketi “Yedi Cihan Kadınları” ensemble’de çok dilde okuduğu eserlerle dünya müzik kültürüne katkı sundu. Ayrıca Uluslararası ve Ulusal Cd ses kayıtlarında farklı formlarda eserleri icra etmeyi sürdürüyor.