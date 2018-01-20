Eda-Metin Özülkü'den ilginç açıklama: Kerimcan kim tanımıyorum!



'KERİMCAN NE YAPIYOR, HİÇ NİLMİYORUM'



'30 YAŞ ALTI DİNLEMESİN'

Elif Bayram

uzun evliliğinin sırrını şöyle anlattı:“1989’da nikah masasına oturduk. Flört dönemini saymazsak, 29 yıldır birlikteyiz. Hem sıkıntılı, hem de güzel zamanlarımız oldu. Kadın isterse evlilik devam eder. ‘Ya sabır’ çekerek tabii. Bazen karı-koca mıyız, iş arkadaşı mıyız, karıştıyoruz.”bir hayranının “ile aynı sahneyi paylaşmak istememesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:kim? Tanımıyorum. Ne yapıyor, hiç bilmiyorum.”Kısa süre sonra bir albüm çıkaracaklarını belirten“Kapağa ‘30 yaş altı dinlemesin’ notunu düşeceğim. Günümüz müziği bize hitap etmiyor” diye konuştu.