Eda Taşpınar fotoğrafçısı ile gezecek Eda Taşpınar geçen Şubat'ta Miami plajlarında güneşlerinirken bir ajans tarafından görüntülenmiş, kilolu hali hayranları üzerinde şok etkisi yaratmıştı. Sosyetik güzel hemen patates diyetine başlamış, kısa sürede 5 kilo vermeyi başarmıştı. Eda Taşpınar bu yaz için tatil programını yaptı.