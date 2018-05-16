Eda Taşpınar rejime devam ediyor

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Eda Taşpınar'ın Instagram'dan paylaştığı piknik görüntüsünde diyet kraker, avakoda ve nar var. Bu aralar elinden düşürmediği kitabın adı da; Khaled Hosseini'nin yazdığı 'Bir Muhteşem Güneş'.

FOTOĞRAFÇISI İLE GEZECEK

Bu arada Eda Taşpınar bu yaz için tatil programını da yaptı. İlk durağı Marmaris olacak. Sonra Yunan adası Mykonos'a gidecek. Dubrovnik, Marakeş ve Meksika'da tatil yapacak. Sezonu Çeşme’de kapatacak.

Eda Taşpınar bir de fotoğrafçı tuttu. Gittiği her ülkeye yanında götürecek. Özel pozlar verecek, karşılığında aylık 8 bin lira ödeyecek.