POSTA- Halil Kalmuk





Eda Taşpınar’ın babası, Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar (65), ikinci evliliğini kendinden 15 yaş küçük olan Hayal Beyazıt ile 2008’de sessiz sedasız yapmıştı. 1 yıldır kanser tedavisi gören 50 yaşındaki Hayal Taşpınar önceki gün sevenlerini üzdü, hayatını kaybetti. Cenazesi, Karacaahmet Şakirin Camii’nden bugün öğle vakti kaldırılacak.

"CENAZEYE GELİYORUM"

Eda Taşpınar’ın kötü haberi duyduğunda Paris’te olması ve adının vefat ilanlarında yer almaması dedikoducuları anında harekete geçirdi. Eda’nın, cici annesi ile arasında sorun olduğunu konuşmaya başladılar. Eda Taşpınar noktayı koydu: “Bu dedikodular çok çirkin. Hiçbir sorumuz yok. Hayal benim canımın içi. Cenazeye de geliyorum. Babamı yalnız bırakmam.”







