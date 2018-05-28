Eda Taşpınar'dan ilginç benzetme
Şezlong pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir benzetmeye imza attı
Çok sayıda eski telefonun göründüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu eski telefonlar üzerinden ilişkide ‘güven’ kavramının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Sosyetik güzel, Instagram paylaşımına, "Güven olmayan ilişki servisi olmayan cep telefonuna benzer. Servis dışı bir telefonla ne yaparsın? Oyun oynarsın" mesajını yazdı.