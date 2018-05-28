Çok sayıda eski telefonun göründüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu eski telefonlar üzerinden ilişkide ‘güven’ kavramının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sosyetik güzel, Instagram paylaşımına, "Güven olmayan ilişki servisi olmayan cep telefonuna benzer. Servis dışı bir telefonla ne yaparsın? Oyun oynarsın" mesajını yazdı.



