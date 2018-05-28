Eda Taşpınar'dan ilginç benzetme

Şezlong pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir benzetmeye imza attı

28 Mayıs 2018, Pazartesi 16:50
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Çok sayıda eski telefonun göründüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, bu eski telefonlar üzerinden ilişkide ‘güven’ kavramının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 

Sosyetik güzel, Instagram paylaşımına, "Güven olmayan ilişki servisi olmayan cep telefonuna benzer. Servis dışı bir telefonla ne yaparsın? Oyun oynarsın" mesajını yazdı.


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