Posta.com.tr

Eda Taşpınar’ın babası, Moda Deniz Kulübü’nün başkanı 64 yaşındaki Teoman Taşpınar kendisinden 28 yaş küçük Hayal Beyazıt ile Haziran 2008’de evlenmişti.

Kamuoyu, 35 yaşındaki Hayal Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini bugün gazetelerde yayınlanan vefat ilanlarından öğrendi.

Vefat sebebinin kanser olduğu iddia edilen merhume 16 Mayıs'ta hakkın rahmetine kavuştu. Hayal Taşpınar'ın cenazesi 19 Mayıs 2018 (yarın) Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

BASINA KAPALI BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Teoman Taşpınar ile Hayal Beyazıt, Moda Deniz Kulübü'nde kıyılan bir nikahla dünya evine girmişti. Teoman Taşpınar ve Hayal Beyazıt'ın şahitleri ise Altan Edis ,Selahattin Beyazıt ve Hüseyin Fevzi Kale olmuştuBasına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün törenine 200 kişi katılmıştı.







