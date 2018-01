Edebiyatseverler yarışmada Tanpınar'a mektup yazacak

TANPINAR ANISINA DERGİ

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

Prof.Dr. Handan İnci- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar-Prof.Dr. Abdullah Uçman

DERECEYE GİREN ESERLER KİTAP OLACAK

'YARIŞMANIN SÜREKLİLİK KAZANMASI ÇOK ÖNEMLİ'

'TANPINAR'IN OKUNMASINA VESİLE OLUYOR'

Senim Tanay

Edebiyat dünyasının usta isimlerindenanısına Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenleneniçin başvurular başladı. Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışması, bu yıl mektup dalında düzenlenecek. Yarışmaya katılan yarışmacılar eserlerinikonu başlığı altında kaleme alacak. Yarışmaya katılım bir eserle sınırlandırılırken eserlerin metin uzunluğu ise mektup niteliğini taşmayacak şekilde olacak.Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve jüri üyeleri yarışma hakkında bilgiler verdi. İlkini 2001 yılında düzenledikleri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yıl 17´incisini edebiyatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "17 yıl içerisinde bu yarışmamız kurumsal bir hal aldı ve bizler de ciddi bir tecrübe sahibi olduk. Jüri üyelerimizle birlikte fikir alışverişi yapıp çalışmalar yürüterek bu çalışmamızı her yıl daha etkin hale getirmek adına uğraş veriyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz 'Tanpınar Akademi' ile de yarışmamızı ve çalışmalarımızı bir üst seviyeye çıkarmış olduk. Tanpınar Akademi başlığı altında yıllık bir dergi çıkartmayı kararlaştırdık. Her yıl Tanpınar Edebiyat yarışmamızın o yılki konu başlığıyla hazırlanacak olan Tanpınar Zamanı Dergisi'nin ilk sayısı geçtiğimiz yılın konusu itibariyle şiir üzerine hazırlandı" dedi.Bu yılki yarışmayı mektup dalında ve ‘Tanpınar’a Mektup´ konu başlığı altında düzenlediklerini belirten Mustafa Dündar, "Her yıl büyük ilgi gören yarışmamızın etkisi Bursa sınırlarını aşmış, Türkiye'ye hatta yurt dışına kadar yayılmış durumda. Edirne'den Kars'a, Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar dünyanın her yerinden yarışmamıza katılım oluyor. Başka belediyeler de bizi örnek alarak yarışmamıza benzer yarışmalar düzenlemeye başladı. Hatta Azerbaycan'da da bu yarışmamızın benzeri düzenleniyor. Bu da yarışmanın ne kadar çok ilgi gördüğünün bir göstergesi. Geçen yıl yarışmamıza 18 tanesi yurt dışından olmak üzere Türkiye’nin 75 farklı şehrinden toplam 736 eser başvurdu" diye konuştu.Yarışmanın bitiş tarihi ve ödül töreni hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, "Yarışmaya başvurular 30 Mart 2018 tarihinde son bulacak. Yarışmamızın ödül töreni 5 Mayıs 2018 tarihinde Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılacak. Aynı gün Tanpınar Sempozyum'u da gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli edebiyatçıların mektup üzerine bildiriler sunacağı sempozyumda yarışmada dereceye giren yarışmacılarımızın ödüllerini vereceğiz. Kıymetli jürimizin seçtiği mektuplardan oluşan kitabımızı ve 'Tanpınar Zamanı' adlı dergimizin ikinci sayısını da okuyucular ile buluşturacağız. Yarışmamızın bu noktalara gelmesinde jüri üyelerimizin büyük katkısı var. Jüri üyelerimiz Prof.Dr. Abdullah Uçman, Prof.Dr. Handan İnci, Prof.Dr. Baki Asiltürk, Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz'e çok teşekkür ediyorum" dedi.Yarışmanın Jüri Üyesi Prof.Dr. Abdullah Uçman da yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın süreklilik kazanması çok önemli. Bir hevesle yarışmalar düzenleniyor ancak birkaç sene içerisinde son buluyor. Tanpınar'ın eser verdiği tüm dallarda düzenlenen yarışmanın bu yıl mektup dalında düzenleniyor olması ayrı bir önem taşıyor. Bizim edebiyatımızda mektup dalında çok eser yok. İnşallah bu yılki yarışma ile yarışmacılar mektup dalında önemli örnekler sunacaklardır" dedi.Prof.Dr. Handan İnci de Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın okunmasına vesile olduğunu ifade ederek başta Başkan Mustafa Dündar olmak üzere yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.Yarışmanın diğer jüri üyeleri de yaptıkları konuşmalarda 17 yıldır düzenlenen yarışmanın rüştünü ispat ettiğine ve Türk edebiyatına yaptığı katkılara vurgu yaptı.