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Edinson Cavani hakkında bomba iddia!

Paris Saint Germain'in yıldızı Edinson Cavani'nin bir süredir takımında mutsuz olduğu konuşuluyordu. İspanyol basını ise Uruguaylı golcünün Cristiano Ronaldo'yla takas edilebileceğini iddia etti.

Edinson Cavani hakkında bomba iddia!
Paris Saint Germain'in yıldızı Edinson Cavani'nin özellikle Neymar'ın transferinden sonra takımında mutsuz olduğu konuşuluyordu.

İspanya'da yayım yapan OK Diario ise Uruguaylı golcünün menajerinden kendisine takım bulmasını istediğini iddia etti.

Haberde Cavani'ye talip olan kulüpler arasında La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Atletico Madrid'in de bulunduğu belirtildi.

Özellikle şu sıralar hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Real Madrid'in Edinson Cavani ile Cristiano Ronaldo'nun takasına sıcak bakabileceği öğrenildi.


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