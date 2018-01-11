Edinson Cavani hakkında bomba iddia!

Erdinç Şahin

'in yıldızı'nin özellikle'ın transferinden sonra takımında mutsuz olduğu konuşuluyordu.İspanya'da yayım yapanisegolcünün menajerinden kendisine takım bulmasını istediğini iddia etti.Haberde Cavani'ye talip olan kulüpler arasında'nın iki devive'in de bulunduğu belirtildi.Özellikle şu sıralar hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen Real Madrid'in Edinson Cavani ile'nun takasına sıcak bakabileceği öğrenildi.