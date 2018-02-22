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Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dan ABD İstanbul Başkonsolosuna ret!

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kendisini ziyaret etmek isteyen ABD İstanbul Başkonsolosu Jannifer L. Davis'in randevu talebini, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan Mehmetçiklerle ilgili etkinlikleri olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'dan ABD İstanbul Başkonsolosuna ret!
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jannifer L. Davis, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüşmek için 21 Şubat günü için randevu talebinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan randevu talebini Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve gazi olan Mehmetçikleri için belirtilen tarihte etkinlik yapacakları gerekçesiyle geri çevirdi.

Gürkan, ABD Başkonsolosluğu'na iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı:

"İlgili sayılı yazınıza istinaden; ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis'in 21 Şubat 2018 tarihinde belediyemizi ziyareti ile ilgili randevu talebi değerlendirilmiş olup; anılan tarihte, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimizle ilgili etkinliğimiz olduğundan randevu verilememektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim."

Edirne Belediyesi, ABD Başkonsolosu Jannifer L. Davis'in randevu talebinde bulunduğu 21 Şubat günü, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve  gazi olan Mehmetçikler için il merkezindeki 31 camide vatandaşlara 10 bin paket helva dağıtım etkinliği düzenledi.


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