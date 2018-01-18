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Edirne'de evlenen çift düğün fotoğrafçısına dava açtı

Edirne'de evlenen E.E. ve E.E. çifti, düğün fotoğraflarını özensiz çektiği gerekçesiyle fotoğrafçı G.M. hakkında 6 bin 625 TL'lik tazminat davası açtı.

Edirne'de evlenen çift düğün fotoğrafçısına dava açtı
Edirne'de, 2016 yılının Eylül ayında, evlenen E.E. ve E.E., düğün fotoğraflarının çekilmesi için kentte fotoğrafçılık yapan G.M. ile anlaştı. G.M., iddiaya göre, kentin değişik mekanlarında çektiği düğün fotoğraflarını çifte gecikmeli gönderdi. Aldıkları fotoğrafları özensiz bulan ve istedikleri gibi olmadığını söyleyen çift, avukatları Alican Gül aracılığıyla fotoğrafçı G.M.'ye Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 625 TL'si maddi, 6 bin TL'si de manevi olmak üzere 6 bin 625 TL'lik tazminat davası açtı.



2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, İstanbul'da yaşayan E.E. ve E.E. çifti katılmadı. Çiftin yakınları ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Gelinin kız kardeşi M.K., "Davalı kişi, fotoğrafları zamanında ablama ulaştırmadı. Fotoğrafların kaybolduğunu ve elinde kalan fotoğraflardan seçmesini istedi. Bunun üzerine de ablamın seçtiği fotoğraflar yerine başkalarını gönderdi. Bu yüzden aile arasında anlaşmazlık yaşandı. Ablam fotoğraflara bakamıyor bile. İstedikleri fotoğraflar olmaması nedeniyle büyük üzüntü yaşadılar. Fotoğraflarına bakamadıkları gibi başkalarına da gösteremediler" dedi.


MAHKEME FOTOĞRAFLARI İSTEDİ


Mahkeme heyeti, davaya konu olan fotoğrafların birer örneklerinin kendilerine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Çiftin avukatı Alican Gül ise "Düğün hatıraları, tekrarı olmayan, güzel anıları barındırıyor. Bu nedenle maddi ve manevi tazminat davası açtık. Fotoğrafçı, fotoğrafları özensiz çekip, müvekkillerimin istediği fotoğrafları da göndermedi. Müvekkilim, düğün fotoğrafları aklına geldikçe büyük üzüntü duyuyor. Bu nedenle 6 bin TL manevi, 625 TL de maddi tazminat davası açtık" dedi.


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