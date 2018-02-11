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Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, havanın soğumasıyla kara çevirdi. Edirne'de hava sıcaklığı 3 derece ölçülürken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti

Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Bitki örtüsü beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK


Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı, nedeniyle karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde de kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Çok bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu 14

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16


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