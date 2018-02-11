Edirne'de kar yağışı başladı

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Mehmet Nuri Turan

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Bitki örtüsü beyaza büründü.Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı, nedeniyle karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde de kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntü oluşturdu.Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16Çok bulutlu 22Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14Çok bulutlu 14Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16