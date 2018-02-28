Edirne'de kar yağışı bitti, soğuk geliyor

SAHTE HESAPLAR TATİL İLAN ETTİ

SOĞUK GELİYOR

Senim Tanay

Edirne'de 1 günlük kar tatilinin ardından ilk ve orta dereceli okullar ile Trakya Üniversitesi’nde eğitime bugün devam edildi. Ancak sabaha karşı yağan kar nedeniyle özellikle ilk ve orta dereceli okulların öğrenci servislerinin birçoğu çalışmadı. Birçok öğrenci okula gidemedi. Toplu ulaşım araçlarını tercih eden Edirneliler, ticari araçların kar yağışını bahane ederek çalışmadığını ifade ederek tepki gösterdi.Dün aralıkla devam eden kar yağışının ardından Edirne Valiliği adıyla oluşturulan sahte hesap ve fotoğraflarla okulların 1 gün daha tatil edildiğine ilişkin paylaşımlar, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bunun üzerine Edirne Valiliği bir önceki açıklamaların tarihini değiştirerek sahte paylaşım yapanların bulunması için yasal inceleme başlattı.Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte metrekareye 8 kilogram kar yağışı düştü. Bugün aralıklarla hafif kar yağışı beklenirken, gece yarısından sonra hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceden 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.Edirne İl Özel İdaresi de kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol olmadığını açıkladı.