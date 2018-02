Edirne'de kayıp 500 köpek aranıyor

700 CİVARI KÖPEK VARDI

'KÖYLERE ASLA KÖPEK ATMADIK'

Büşra Kamış

'de geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte barınan ve belediye tarafından beslenen 700 civarındaki köpekten, yaklaşık 500'ü, 2-3 Şubat tarihlerinde ortadan kayboldu. EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, savcılığa suç duyurusunda bulunup, valilik ve emniyete başvurarak konunun araştırılmasını istedi. Hayvanseverler, EDHAYKO ve kısa süre önce sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu Derneği (AHBAP) il temsilcisinden oluşan ekip, kent merkezi ve köylerde kayıp köpekleri aramaya başladı, ancak bugüne kadar bir sonuç alamadı.EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, halk arasında köpeklerin öldürüldüğü yönünde söylentiler olduğunu belirterek, "Fakat hiçbir kanıt, delil henüz elimizde yok. Burası belediyenin alanı, MOBESE her tarafı gösteriyor. Ama bize verilen kayıtlarda köpeklerin olduğu alanı göstermiyor. Bundan da rahatsızız. Burada güvenlik görevlileri de var. Neredeydi köpekler kaybolurken bu güvenlik? Yani bunlardan rahatsızız. Köpekleri aramaya devam edeceğiz. AHBAP ile işbirliği içindeyiz. Onlar da kaybı fark etmiş, 700 civarı köpek vardı. Tutanakta geçen rakamlar bunlar. Şu an burada, alanda köpekleri sayarak yaptığımız çalışma sonucunda sadece 200 civarı köpek kalmış. Sadece bizim derneğimiz değil onlar da fark etmiş köpekleri, arama timi kurarak hep beraber arıyoruz. Köpekler bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.AHBAP Derneği Edirne İl temsilcisi Turgay Atış ise çok sayıda köpeğin köylere arabalarla dağıtıldığını öne sürdü. Sarayakpınar ve Büyükismailçe köylerine giden hayvanseverler, köpekleri görüp görmediklerini sordu. Büyükismailçe köyünden Emrah Güngör, son günlerde köylerinde 20'den fazla yabancı köpek gördüklerini ifade ederek, "Belediye kamyonlarla köpekleri getirip köyümüze atıyor. Yaklaşık 10-15 günden beri 20 den fazla köpek atıldı. Birçoğu öldü. Bazı köpekleri ise köylüler sahiplendi" dedi.Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kayıp köpekleri köylere götürüp atıldığı iddialarının kesinlikle gerçek olmadığını söyledi. Son günlerde kaybolan köpeklerle ilgili çok sayıda farklı iddialar olduğunu belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:"Biz Edirne Belediyesi olarak bu iddiaların kesinlikle sonuca ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü bu iddialar bizi de çok yıpratıyor. Savcılık, jandarma ve emniyete başvurumuz oldu, araştırma yapılmasını istiyoruz. Ayrıca benim isteğimle valilikte bağımsız veterinerler grubu kuruldu. Grupta, Veterinerler Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Edirne Ticaret Borsası'ndan veterinerlerin konuyu araştırdığını düşünüyoruz. Son 2-3 haftadır yapılan bu spekülatif şeyler, bizi de çok üzüyor. Şuradan kesin bir dille şunu açıklamak istiyorum ki; asla Edirne Belediyesi'nin bir yere götürme, bir yere nakletme, aklımızdan bile geçmez. Dilimizin söylemeye bile varmadığı itlaf bir durumu olmamıştır. Olmayacaktır, olmadı. Bu konuda çok netiz. Ve bunun için de orada bulunan MOBESE kameralarının çalıştığını herkes biliyor. Ben de bu olay ortaya çıktığı gibi geriye dönük 15 günlük kayıtları alıp, Edirne Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne bıraktım. Şu an görüntülerin incelendiğini biliyoruz. Bu olayın sonuçlandırılmasını biz de bir an önce istiyoruz."