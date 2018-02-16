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Edirne’de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı

Edirne Keşan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayısı, badem ve erik ağaçları çiçek açtı

16 Şubat 2018, Cuma 13:53
Edirne’de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı
Uzman Tarım Danışmanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların erken çiçek açmasıyla ilgili olarak "Tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyarlar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi ağaçların da çiçek açmasına zemin hazırladı. Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var. Özellikle kış döneminde, kışın belli bir periyodu içerisinde hava aniden soğur. Bu yılda hava aniden eksi 5-6 derecelere kadar düştü. Bitkiler kısmen bu soğuma ihtiyacını karşıladılar. Akabinde bu geçen zaman zarfı içerisinde de mevsimin ılık geçmesi erken çiçek açmaya neden oldu" dedi.

NASIL TEDBİR ALINABİLİR?

Erken çiçek açmanın meyvecilikte istenmeyen bir olay olduğunu ifade eden Lütfü Açar şöyle konuştu:



"Bu günlerde erken çiçek açan ağaçlar önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Kültürel tedbirler içerisinde meyvecilik yapanlar bu konuda tedbir almalarında fayda var. Özellikle eylül ve ekim aylarında meyveleri aldıktan sonra ağaçları sulayarak kısmen de olsa erken çiçek açmayı engelleyebilirler. Ayrıca erken çiçek açmayı geciktiren ilaçlar da var."

Ünsal YÜCEL/DHA


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