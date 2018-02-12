Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı

Edirne Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi
üzerinde meydana gelen kazada Erhan Dişbudak
’ın kullandığı servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi
yönetimindeki minibüs çarpıştı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU
Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan otomobile çarparak durdu.
Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gizem Yetil