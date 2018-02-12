Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı

Edirne'de okul servisi ile yolcu midibüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3'ü öğrenci 11 kişi hafif yaralandı

Edirne'de okul servisi minibüsle çarpıştı
Edirne Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Erhan Dişbudak’ın kullandığı servis minibüsü ile İsmail Hüdaverdi yönetimindeki minibüs çarpıştı.


PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU


Çarpışmanın şidetiyle sürüklenen servis minibüsü park halinde bulunan otomobile çarparak durdu.



Kazada yaralanan Ertan Dişbudak Osman Sepetçi, Defne Paçalıoğlu, Hamdiye Topuzayan, Dilek Ateşkaynar, Yıldıray Üründülü, Melis Ateşkaynar, Dinçer Süslü, Nilgün Göçmen, Fatma Kesici, Sibel Sanag, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumları iyi olan yaralıları tedavilerinin ardından taburcu edildi.



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