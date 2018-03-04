Edirne'de TIR köprüye sıkıştı

Serap Belovacıklı

Edirne'de, transförmotor yüklü bir tır köprünün altında sıkıştı.Alınan bilgiye göre, Osman Cihangir Gültekin idaresindeki 34 PK 0381 plakalı transförmotor taşıyan tır, Dar’ül Hadis Camisi yakınlarındaki tren köprüsünün altından geçemedi.Yüksekliği 3,40 metre olan köprüyle hemen hemen aynı yüksekliğe sahip tırla köprünün altından geçebileceği ihtimaliyle hareket eden Gültekin, dorsenin köprü altında sıkışması nedeniyle köprü altında kaldı.Set Yanı adıyla bilinen yolda, trafiğin aksamasına yol açan tırın çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.