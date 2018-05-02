Edirne'de yaşandı! Sekreter 1 milyon lirayı zimmetine geçirdi

Edirne'de çalıştığı inşaat şirketinin 1 milyon lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edirne'de yaşandı! Sekreter 1 milyon lirayı zimmetine geçirdi
Edirne'de sekreter olarak çalıştığı şirketin 1 milyon lirasını zimmetine geçirdiği öne sürülen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmasına karar verildi. 

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne  başvuran bir inşaat şirketinin yöneticileri M.T. ve S.T, yanlarında sekreter ve  ön muhasebeci olarak çalışan S.B'nin 4 yılda şirket kasa defterlerinde usulsüzlük  yaparak 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini ileri sürdü.


Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B, emniyetteki ifadesinin ardından  Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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