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Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ve kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi ile bu kişilere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Havsa ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelilerinin bulunduğu S.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan D.A, E.C, G.B, M.B, Y.E.A ve sürücü S.A. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada şişme bot, 2 kürek ve 10 can yeleği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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