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Edirne'deki lisede gerçeğini aratmayan tatbikat... Siren sesini duyan koştu

Edirne’de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) "1-7 Mart Deprem Haftası" dolayısıyla Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde deprem, kurtarma ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata senaryo gereği yaşanan depremde, öğrencilerin hepsi siren sesleri eşliğinde bir anda okulu boşaltırken ortaya sıcak görüntüler çıktı

06 Mart 2018, Salı 17:49
Edirne'deki lisede gerçeğini aratmayan tatbikat... Siren sesini duyan koştu
Okulda çalan alarm sesiyle öğrenciler, deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesiyle öğrenciler okulu tahliye ederek bahçedeki güvenli alana geçti. Senaryo gereği okulun ikinci katında mahsur kalan bir grup öğrenci, AFAD ekibince sepet kullanılarak pencereden tahliye edildi.

BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Okulun giriş katında yaralı öğrenci ambulanslarla hastaneye götürülürken okulun ikinci katındaki pencereden çelik halatla cansız manken AFAD ekiplerince yere indirildi. AFAD, itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin katıldığı tatbikat başarılı şekilde tamamlandı.

'AFETLERİN VERDİĞİ ZARARLAR EN AZA İNDİRİLEBİLİR'

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, tatbikat sonrasında yaptığı konuşmada, "Afetler dünya var olduğundan beri can ve mal kaybına neden oluyor. Doğal afetler kaçınılmazdır. Ancak gerekli önlemler alınarak ve uygun kurtarma şekillerini kullanarak ve müdahale yöntemleri çok iyi bilerek afetlerin meydana getirdiği zararlar en aza indirilebilir" ifadelerini kullandı.

 


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