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Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek

Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Eniş İşbilen, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından ihalesi iptal edilen tarihi Uzunköprü'nün bu yıl içerisinde tekrar restorasyon ihalesine çıkarılacağını söyledi

15 Ocak 2018, Pazartesi 11:05
Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek
Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Eniş İşbilen, tarihi Uzunköprü’nün restorasyon ihalesini gündeme taşıdı. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından ihalesi iptal edilen köprünün bu yıl içerisinde tekrar restorasyon ihalesine çıkılacağı açıklandı.

'İHALENİN GERÇEKLEŞMESİN BEKLİYORUZ'

Ayrıca Muradiye Camii’nin restorasyonu ile ilgili de konuşan Eniş İşbilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine soru yönelterek, "2018’de Merkez Muradiye Camii’mizin restorasyon ihalesinin gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

 


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