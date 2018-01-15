Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek

'İHALENİN GERÇEKLEŞMESİN BEKLİYORUZ'

Senim Tanay

Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Eniş İşbilen, tarihi’nünihalesini gündeme taşıdı. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından ihalesi iptal edilen köprünün bu yıl içerisinde tekrar restorasyon ihalesine çıkılacağı açıklandı.Ayrıca Muradiye Camii’nin restorasyonu ile ilgili de konuşan Eniş İşbilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine soru yönelterek, "2018’de Merkez Muradiye Camii’mizin restorasyon ihalesinin gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.