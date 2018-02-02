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Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'den, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

Edirne'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbaratları doğrultusunda takipteki 2 otomobili Havsa ilçesinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç bir süre kovalamaca ardından Osmanlı köyünde durduruldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kayıtları bulunan M.T ile N.G'nin kullandığı otomobilde, kılavuzluk yaptığı değerlendirilen 1 kişi, görevlerinden ihraç edilmiş ebe, öğretmen ve astsubay 9 FETÖ şüphelisi ile 4 çocuk bulundu.

Araç sürücüleri, kılavuz olduğu değerlendirilen kişi ile FETÖ şüphelisi toplam 12 kişi gözaltına alındı. 4 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerince, FETÖ şüphelilerinin sınırdan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planlandığının değerlendirildiği öğrenildi.


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