Edirne'den Yunanistan'a götüreceklerdi! 1 ton kaçak midye ele geçirildi

SAROS KÖRFEZİ'NE DÖKTÜLER

Senim Tanay

Polisler, şüphe üzerine bir minibüsü liman yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 58 çuval içerisinde 1 ton 250 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken araç sürücüsü İ.P. ve yanında bulunan F.N. gözaltına alındı.Ele geçen midyeler teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize döküldü.Şüpheliler ise haklarında 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.