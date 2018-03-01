Edirne donuyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü

DIŞARIDA ÇALIŞANLAR ETKİLENDİ

Senim Tanay

Edirne’deki soğuğun şiddetini tanımlamak için kullanılan "Erzurum’da doğarım, Edirne’de yaşarım" sözünü aratmayan ayaz, süs havuzlarını, eriyen kar sularını ve araçların mazot depolarını dondurdu.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, gece bu değerler daha da düştü.Meriç ve Tunca nehirlerinin oluşturduğu nemle ölçülenden daha fazla hissedilen soğuk hava, özellikle dışarıda çalışan belediye temizlik işçilerini, TIR kuyruğunda bekleyen şoförleri ve seyyar satıcıları daha fazla etkiledi.Sıcaklığın öğle saatlerinde artması bekleniyor.