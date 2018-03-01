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Edirne donuyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü

Edirne'de kar yerini ayaza bıraktı. Soğuk havanın etkisini artırdığı kentte, sıcaklık eksi 10 dereceye düştü. Sabahın erken saatlerinde dondurucu soğun etkisini en çok hissedenler yayalar ve dışarıda çalışanlar oldu

01 Mart 2018, Perşembe 10:55
Edirne donuyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü
Edirne’deki soğuğun şiddetini tanımlamak için kullanılan "Erzurum’da doğarım, Edirne’de yaşarım" sözünü aratmayan ayaz, süs havuzlarını, eriyen kar sularını ve araçların mazot depolarını dondurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, gece bu değerler daha da düştü.

DIŞARIDA ÇALIŞANLAR ETKİLENDİ

Meriç ve Tunca nehirlerinin oluşturduğu nemle ölçülenden daha fazla hissedilen soğuk hava, özellikle dışarıda çalışan belediye temizlik işçilerini, TIR kuyruğunda bekleyen şoförleri ve seyyar satıcıları daha fazla etkiledi.

Sıcaklığın öğle saatlerinde artması bekleniyor.

 


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