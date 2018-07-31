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Edirne İl Genel Meclis Üyesi yol ortasına çiçek dikti

AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut yol ortasındaki çukurlara çiçek dikti

31 Temmuz 2018, Salı 09:53
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbulut "Şu an da Uzunköprü’nün caddelerindeyiz. Gördüğünüz gibi her taraf çukur içerisinde arabaların geçme şansı yok gibi. Belediyeye defalarca kez söylememize rağmen aylardan beri hiçbir işlem yapılmadı. Biz de çukurlar boş durmasın dedik bu çukurlar ne zaman dolacak ise biz çiçek ekmeye devam edeceğiz" dedi. 

İHA

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