Edirne İl Genel Meclis Üyesi yol ortasına çiçek dikti

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akbulut "Şu an da Uzunköprü’nün caddelerindeyiz. Gördüğünüz gibi her taraf çukur içerisinde arabaların geçme şansı yok gibi. Belediyeye defalarca kez söylememize rağmen aylardan beri hiçbir işlem yapılmadı. Biz de çukurlar boş durmasın dedik bu çukurlar ne zaman dolacak ise biz çiçek ekmeye devam edeceğiz" dedi.

İHA