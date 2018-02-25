Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı

KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: İstanbul'a kar geliyor!

Mehmet Nuri Turan

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisindeki Edirne’de, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışının, gece yarısına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.Öte yandan, Kırklareli’nde de kar yağışı etkili oluyor.Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı karayolunda kar yağışını etkili oluyor.Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.İstanbul 2018 kışını kar yağışı olmadan geçiriyor. Meteoroloji uzmanları tarafından verilen tarihler bile bu yıl sık sık yanıldı. İstanbul sadece bir gün kar yağışı gördü, o da örtü oluşturacak kadar etkili olmadı. Ancak Meteoroloji’nin resmi sitesinde yayınlanan tahmin haritasına göre 28 Şubat’ta karla karışık yağmur olarak başlayan yağış 1 Mart’ta kar yağışına dönüşecek.