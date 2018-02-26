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Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Kırklareli'nde de yoğun kar yağışından dolayı iki ilçede eğitime ara verildi

27 Şubat 2018, Salı 00:06
Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar engeli

HER ŞEY 20 DAKİKA İÇİNDE OLDU


Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oldu. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

ANİDEN BASTIRDI


Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Edirne’de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.

ÜNİVERSİTE DE EĞİTİMİ TATİL ETTİ


Edirne'de yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne Valiliği'nin ilk-orta ve lise seviyeli okullarda eğitime bir gün ara vermesinin ardından, Trakya Üniversitesi de zorunlu tatil açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trakya Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur" dedi.

KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?


Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün 27 Şubat Salı günü (1 gün) eğitime bir gün ara verildi.

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