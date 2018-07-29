Edirne’de kuvvetli yağış nedeniyle alçak katları su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Bir anda başlayan sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazıları da iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.Sağanak nedeniyle zemin katları su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Sıcaklığın 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK HAYATI DURDURDU

Tekirdağ’da etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Namık Kemal, Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışında aksama oldu.





Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Bu arada Çınarlı mahallesinde ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.

AA