Edis o şarkıyı jet kazasında ölen Burcu'ya ithaf etti

Hayranı Edis'ten af diledi

Mina Başaran'ın hayatını kaybettiği jet kazasında şifreler çözülüyor

İdil Janet Demiray

11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan’ adlı şarkısını ona ithaf etti.Burcu Gündoğar UrfalıŞarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan annesi Gonca Sadiki ile babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.Annesi Gonca Sadiki, kardeşi Levent Gündoğar, Babası Haluk GündoğarTanrım bu nasıl bi yıkımÜstüme kalanGüçlü durmak ne faydaİçim hep talanGitmeye kıyamazsın yaSabredip duramazsın yaBen bi sen bulamamHadi sen bize bir dur deİnan burada değilimÖlmekten beterimNe olur bize bir dur de