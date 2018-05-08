Edis o şarkıyı jet kazasında ölen Burcu'ya ithaf etti

11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı
’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan Edis
‘Dur Be
’ adlı şarkısını ona ithaf etti.
Burcu Gündoğar Urfalı
Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan annesi Gonca Sadiki ile babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.
Annesi Gonca Sadiki, kardeşi Levent Gündoğar, Babası Haluk Gündoğar
İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ
Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan
Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de
İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de
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