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Edis o şarkıyı jet kazasında ölen Burcu'ya ithaf etti

Edis’in ‘An’ adlı albümünün Zorlu PSM’deki tanıtım konserinde duygu dolu anlar yaşandı

08 Mayıs 2018, Salı 06:12
Edis o şarkıyı jet kazasında ölen Burcu'ya ithaf etti
11 Mart’ta İran’da düşen jette hayatını kaybeden tasarımcı Burcu Gündoğar Urfalı’nın görüntüsü barkovizyona geldi. Burcu Gündoğar Urfalı’nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkan EdisDur Be’ adlı şarkısını ona ithaf etti.



Burcu Gündoğar Urfalı

Şarkıyı söylerken ağlamaya başladı. Burcu Gündoğar Urfalı’nın konser sırasında salonda bulunan annesi Gonca Sadiki ile babası Haluk Gündoğar da gözyaşlarına hakim olamadı.



Annesi Gonca Sadiki, kardeşi Levent Gündoğar, Babası Haluk Gündoğar

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Tanrım bu nasıl bi yıkım
Üstüme kalan
Güçlü durmak ne fayda
İçim hep talan

Gitmeye kıyamazsın ya
Sabredip duramazsın ya
Ben bi sen bulamam
Hadi sen bize bir dur de

İnan burada değilim
Ölmekten beterim
Ne olur bize bir dur de

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